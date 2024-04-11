Авиакомпания Lufthansa на сутки приостановила рейсы в Тегеран

Самая крупная в Германии авиакомпания Lufthansa приостановила рейсы в Тегеран и из него до четверга, 11 апреля. Решения принято в связи с угрозой безопасности. Об этом сообщает немецкая газета FAZ с ссылкой на пресс-секретаря компании.

Пресс-секретарь добавила, что приоритетом перевозчика является безопасность пассажиров и членов экипажа. Конкретных причин она не назвала, но объяснила решение «ситуацией на Ближнем Востоке».

Ранее Иран временно закрыл воздушное пространство над столицей, о чем сообщило Bloomberg с ссылкой на агентство Ирана Mehr. Затем информация в информагентстве была удалена, но официальные ограничения полетов остались.

9 апреля разведка США предположила, что Тегеран воспользуется помощью прокси-сил для ответного удара по Израилю, который обстрелял консульство Ирана в Дамаске.