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ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы ХАМАС после удара в секторе Газа

Армия Израиля подтвердила ликвидацию троих сыновей главы ХАМАС при атаки на сектор Газа.
Услада Дубинина 2024-04-10 21:24:39
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о гибели троих сыновей политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании после авиаудара по территории сектора Газа.

«ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании», - говорится в заявлении армии Израиля.

Смерть троих сыновей и троих внуков после атаки на сектор Газа израильской армией не повлияет на требование о прекращении огня, об этом заявил Исмаил Хания. По словам главы политбюро ХАМАС, он потерял более 60 родственников за время войны. Палестинское движение напало на территорию Израиля 7 октября 2023 года, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #армия Израиля
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