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Саперы взорвали сбитый нашими силами ПВО снаряд HIMARS, упавший в поле

Один из снарядов HIMARS, сбитых нашими средствами ПВО, упал в поле и раскололся на две части. Наши саперы ликвидировали его.
2024-04-11 05:55:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Саперы показали работу по ликвидации вражеского снаряда, выпущенного из РСЗО HIMARS. Он упал в поле, сбитый российскими средствами ПВО, и раскололся на две части.

При этом боевая часть снаряда не сдетонировала. Место падения наши саперы нашли с помощью беспилотника. Прилегающую проверили на наличие других взрывных устройств. Саперы решили уничтожить опасный предмет накладным зарядом на месте, так как он находился достаточно далеко от мирных населенных пунктов.

Снаряд был одним из шести, которые сбили средства ПВО группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Все они были нацелены на мирные объекты в ДНР. Четкая и слаженная работа расчетов ЗРК «Бук-М1» и «Тор-М2» Восточной группировки позволила отследить и вовремя сбить снаряды РЗСО натовского образца.

Ранее при обстреле украинскими боевиками Донецка пострадали двое детей 2010 и 2011 годов рождения. Оба мальчика получили ранения средней тяжести.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Саперы #HIMARS #снаряд #обезвреживание
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