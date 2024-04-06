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В Донецке двое детей пострадали при обстреле украинских боевиков

Мальчики 2010 и 2011 годов рождения получили ранения средней степени тяжести.
Сергей Лебедев 2024-04-06 22:54:49
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Сегодня вечером украинские националисты обстреляли Буденовский район Донецка. В результате пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«ВФУ сегодня вечером обстреляли Буденновский район Донецка, целенаправленно били по жилому массиву», - написал руководитель ДНР в своем Telegram-канале.

По его словам, среди пострадавших есть двое детей. Мальчик 2010 и 2011 годов рождения получили ранения средней степени тяжести.

Кроме того, под удар националистов попали Петровский и Куйбышевский районы города. Пострадали три мирных жителя.

#Донецк #ДНР #денис пушилин #Обстрел #пострадавшие
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