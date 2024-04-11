В Болгарии задержан участник перестрелки в «Москва-Сити»

В Болгарии по запросу России задержали Абубакара Абкарова, который разыскивался по делу о стрельбе в башне «Око» в «Москва Сити». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» с ссылкой на собственные источники.

44-летний Абкаров был последним разыскиваемым по делу о перестрелке, в ходе которой погиб один человек, а пятеро были ранены. Задержанный находился в розыске семь лет и является охранником вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ) Гавриила Юшваева.

По данным «Коммерсантаъ», ранее мужчина принадлежал коптевской группировке и был фигурантом дела о покушении на чеченского бизнесмена Ахмеда Шахбиева.

Стрельба произошла в ноябре 2017 года. По информации Следственного комитета РФ, охранники Гавриила Юшваева начали перестрелку после просьбы убрать автомобиль Maybach, принадлежащий бизнесмену. Машина мешала входу в башню «Око». Среди пяти пострадавших было двое сотрудников Росгвардии, они хотели прекратить конфликт.

После произошедшего Абакаров скрылся, в России его заочно арестовали, а также объявили в международный розыск. По данным издания, мужчина долгое время проживал на Украине, а затем переехал в Европу.

Как пишет газета, Следственный комитет готовит документы для передачи Абкарова в Россию под суд.

В 2021 году фигурантов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова приговорили к 16 и 15 годам заключения в колонии строгого режима.