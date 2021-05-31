Охранников Исмаилова и Хамидова приговорили к 16 и 15 годам заключения за перестрелку в «Москва-Сити»

Фигурантов дела о перестрелке в «Москва-Сити» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова приговорили к 16 и 15 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщила она.

Конфликт произошел 18 ноября 2017 года в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». Посетители центра поспорили с сотрудниками охраны из-за замечания о неправильной парковке. Произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит, пятеро ранены.