Расчеты Д-20 показали ночные кадры уничтожения позиций ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Юг» ударили по замаскированным укрепленным позициям ВСУ на Артемовском направлении из 152-мм гаубиц Д-20, а также из РСЗО «Град». Благодаря действиям российских бойцов удалось сорвать ротацию украинских боевиков.

Информацию о предстоящей ротации врага и о прибытии машин подвоза передала передовая разведывательная группа. На опубликованных Минобороны РФ кадрах расчеты Д-20 и РСЗО «Град» ночью серией выстрелов уничтожили укрепленные позиции ВСУ, а также средства подвоза личного состава и боеприпасов противника.

Корректировка огня артиллерийских орудий выполнялась в режиме реального времени расчетами БПЛА, благодаря этому поражение целей было максимально эффективным.

Ранее расчет «Града» показал, как наносит удар по РСЗО Vampire ВСУ. Вражеская РСЗО несколько дней обстреливала населенные пункты Белгородской области, наши бойцы вычислили и уничтожили ее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.