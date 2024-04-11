Путин: РФ вынуждена была отвечать на удары ВСУ по своим энергообъектам

Российская Федерация была вынуждена отвечать на украинские удары по своим энергообъектам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«В энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать», - сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва «не наносила никаких ударов», исходя из гуманитарных соображений. Однако, по словам президента РФ, после серии ударов по российским энергообъектам вынуждена была отвечать.

«Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», - сказал Владимир Путин.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Согласно сообщению российского оборонного ведомства удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.