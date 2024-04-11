МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: РФ вынуждена была отвечать на удары ВСУ по своим энергообъектам

Россия «не наносила никаких ударов», исходя из гуманитарных соображений, отметил Путин.
Игнат Далакян 2024-04-11 22:09:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация была вынуждена отвечать на украинские удары по своим энергообъектам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«В энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать», - сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва «не наносила никаких ударов», исходя из гуманитарных соображений. Однако, по словам президента РФ, после серии ударов по российским энергообъектам вынуждена была отвечать.

«Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», - сказал Владимир Путин.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Согласно сообщению российского оборонного ведомства удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.

#в стране и мире #Владимир Путин #Александр Лукашенко #переговоры #энергообъекты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717