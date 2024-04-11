В МО РФ рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

В Минобороны России прокомментировали заявление Зеленского о наличии у него некоего плана нового «контрнаступления».

В российском оборонном ведомстве напомнили, чем закончилась реализация предыдущего контрнаступления ВСУ в 2023 году.

«Гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тыс. других бронированных машин и 132-х самолетов», - сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что киевский режим продвигает закон о массовой принудительной мобилизации украинских граждан при отсутствии желающих в стране своими жизнями и здоровьем добровольно развивать безумие Зеленского дальше. По сообщению МО РФ, украинские власти тем самым заполняют огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом.

«При этом обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад», - говорится в сообщении.

Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола, отметили в российском оборонном ведомстве.

«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», - подытожили в Министерстве обороны России.

Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал, что новый закон о мобилизации на Украине приведет к всплеску коррупции в стране. Эксперт считает, что ценник на справки, позволяющие «откосить» от армии поднимется в несколько раз.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.