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Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА

ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область около 17:40 мск.
2024-04-11 19:52:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны России, попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты российской территории была пресечена около 17:40 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что неприятель использовал БПЛА самолетного типа.

Украинские войска не однократно предпринимали попытки атаковать территорию Белгородской области. В регионе между военными и экстренными службами идет плотное взаимодействие. Небо над Белгородской областью закрывают все средства и комплексы ПВО. Некоторые подробности работы сил противовоздушной обороны раскрыл ранее начальник расчета ЗРК «Тор-М2».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #белгородская область
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