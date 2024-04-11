Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны России, попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты российской территории была пресечена около 17:40 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что неприятель использовал БПЛА самолетного типа.

Украинские войска не однократно предпринимали попытки атаковать территорию Белгородской области. В регионе между военными и экстренными службами идет плотное взаимодействие. Небо над Белгородской областью закрывают все средства и комплексы ПВО. Некоторые подробности работы сил противовоздушной обороны раскрыл ранее начальник расчета ЗРК «Тор-М2».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.