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Академик Маринин рассказал о возможных модернизациях «Ангары-А5»

Эксперт считает, что ракета-носитель «Ангара-А5» на ближайшие 30-40 лет будет «рабочей лошадкой» отечественной космонавтики.
Игнат Далакян 2024-04-11 18:38:42
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» в будущем сможет запускать в космос более тяжелые полезные нагрузки, как ее предшественник «Протон». Об этом рассказал в беседе со «Звездой» академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.

«В будущем она (ракета-носитель "Ангара-А5". - Прим. ред.) полностью заменит "Протон", она на две с лишним тонны мощнее, чем "Протон". Позволит запускать более тяжелые полезные нагрузки. Кроме того, она может модернизироваться и увеличивать свою грузоподъемность существенно - до 10 тонн и даже до 37 тонн при разных вариантах разгонных блоков и третьей ступени», - рассказал специалист.

По словам эксперта, тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» достаточно перспективная. Он отметил, что на ближайшие 30-40 лет она будет «рабочей лошадкой».

Игорь Маринин также рассказал, что в программе полета ракеты-носителя «Ангара-А5» есть испытание нового разгонного блока, который сконструировали специалисты в Красноярске.

«Разгонный блок будет использоваться тоже в широком спектре в будущем для запуска и межпланетных станций, и лунных станций. Блок - перспективный, использоваться сможет на этой ракете и на всех ее будущих модификациях», - рассказал Маринин.

Ранее с космодрома Восточный успешно стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». Ее пуск дважды откладывался на 24 часа, третья попытка увенчалась успехом.

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