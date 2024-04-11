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Паслер сообщил предварительную сумму ущерба от паводка в Оренбуржье

Губернатор Денис Паслер предварительно оценил ущерб от паводка в Оренбургской области в 40 миллиардов рублей.
Услада Дубинина 2024-04-11 17:51:42
© Фото: РИА Новости

По предварительной оценке, ущерб от наводнения в Оренбуржье составляет более 40 миллиардов рублей, об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная сумма, потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили», - прокомментировал Паслер.

Паводки в области достигли пика, уточнил губернатор. По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбурге, там уровень воды в реке Урал превысил 10 м 60 см, это больше критической отметки на 130 см. Сейчас помощь местным жителям оказывают полицейские, добровольцы и спасатели.

#Оренбургская область #паводок #денис паслер #ущерб #река урал
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