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Знамя Победы и флаг России подняли у украинского посольства в Москве

Здание посольства в Москве до сих пор находится в государственной собственности Украины.
Услада Дубинина 2024-04-11 17:21:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Знамя Победы и флаг Российской Федерации подняли на территории украинского посольства, которое находится в Москве. Здание до сих пор является государственной собственностью Украины.

Россия сохранит неприкосновенность опустевшего здания диппредставительства Украины, об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, ссылаясь на Венское соглашение.

Договор аренды с украинским посольством Россия расторгла 10 февраля. Это стало ответной мерой на аналогичный шаг Киева в апреле 2023 года. Ранее Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между странами.

#Знамя Победы #наш эксклюзив #Посольство РФ #аренда #флаг россии #посольство Украины
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