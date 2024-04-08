Москва приняла решение насчет опустевшего здания посольства Украины

Опустевшее здание диппредставительства Украины в Москве планируется оставить неприкосновенным, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, Москва будет соблюдать Венское соглашение, согласно которому «в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».

«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», - подчеркнул Полищук в интервью ТАСС.

Напомним, что 10 февраля МИД РФ расторг договор аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Решение было принято в качестве ответной меры на разрыв в апреле 2023 года Киевом соглашения об аренде для российского посольства.