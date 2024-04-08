МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москва приняла решение насчет опустевшего здания посольства Украины

Опустевшее помещение диппредставительства оставят неприкосновенным в рамках соблюдения Венского соглашения.
Глеб Владовский 2024-04-08 07:22:53
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Опустевшее здание диппредставительства Украины в Москве планируется оставить неприкосновенным, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, Москва будет соблюдать Венское соглашение, согласно которому «в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».

«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», - подчеркнул Полищук в интервью ТАСС.

Напомним, что 10 февраля МИД РФ расторг договор аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Решение было принято в качестве ответной меры на разрыв в апреле 2023 года Киевом соглашения об аренде для российского посольства.

#Москва #МИД РФ #посольство Украины
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322