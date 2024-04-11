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Маткапитал можно будет тратить на реконструкцию таунхауса

Реконструкцию жилых помещений теперь можно осуществить на средства материнского капитала в домах блокированной постройки.
Услада Дубинина 2024-04-11 15:59:18
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Дома блокированной постройки, к которым относятся таунхаусы, теперь можно реконструировать на средства материнского капитала, об этом сказано в новом постановлении правительства РФ. 


«Постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки. Или, как чаще его называют, таунхауса», - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. 

Популярность такого типа жилья растет в России, новое постановление о материнском капитале расширяет возможности семей улучшить жилищные условия, обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Ранее депутаты Государственной думы от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - За правду» разработали законопроект об увеличении размера материнского капитала до миллиона рублей на второго и третьего ребенка.

#семья #законопроект #правительство РФ #материнский капитал #жилищные условия #маткапиал
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