В МИД Венгрии заявили об отсутствии планов прекратить связь с РФ на высшем уровне

Венгрия не собирается отказываться от контактов с Россией на высшем уровне, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

По словам дипломата, каналы связи необходимо оставлять открыми. В противном случае, шансы на мир в будущем уменьшатся.

«Я сам в контакте со своими коллегами - министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком, вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым», - подчеркнул он.

Сийярто также добавил, что дипломатия - это «умение разговаривать друг с другом даже в сложных обстоятельствах».