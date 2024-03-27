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В МИД Венгрии заявили об отсутствии планов прекратить связь с РФ на высшем уровне

По словам главы венгерского МИД, в случае прекращения контактов, шансы на мир уменьшатся.
Глеб Владовский 2024-03-27 00:53:07
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Венгрия не собирается отказываться от контактов с Россией на высшем уровне, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

По словам дипломата, каналы связи необходимо оставлять открыми. В противном случае, шансы на мир в будущем уменьшатся.

«Я сам в контакте со своими коллегами - министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком, вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым», - подчеркнул он.

Сийярто также добавил, что дипломатия - это «умение разговаривать друг с другом даже в сложных обстоятельствах».

#Россия #в стране и мире #МИД РФ #Венгрия #Петер Сийярто
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