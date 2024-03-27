В МИД Венгрии заявили об отсутствии планов прекратить связь с РФ на высшем уровне

Венгрия не собирается отказываться от контактов с Россией на высшем уровне, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
По словам дипломата, каналы связи необходимо оставлять открыми. В противном случае, шансы на мир в будущем уменьшатся.
«Я сам в контакте со своими коллегами - министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком, вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым», - подчеркнул он.
Сийярто также добавил, что дипломатия - это «умение разговаривать друг с другом даже в сложных обстоятельствах».
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