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Найдены оружие и мотоцикл подозреваемого в убийстве полицейского в Щелкове

Помимо этого, эксперты также нашли замаскированный мотоцикл.
Глеб Владовский 2024-04-11 14:37:13
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: СК РФ, Telegram - IrinaVolk_MVD

Сотрудники СК РФ обнаружили тайник с оружием Василия Бурякова, подозреваемого в убийстве под Москвой полицейского.

Следователи нашли в схроне две единицы стрелкового оружия, большое количества деталей для боеприпасов, сами патроны, а также контейнеры с веществом, внешне похожим на наркотическое.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили мотоцикл, на котором злоумышленник скрылся с места преступления. Находившееся в лесу транспортное средство он замаскировал ветками.

Ранее сообщалось о задержании в Тверской области Бурякова, который подозревается в нападении на полицейских в Подмосковье. Задержанный признал свою вину, и в скором времени он будет доставлен в следственные органы для разбирательства.

Напомним, что 7 апреля 2024 года, по данным следствия, двое полицейских прибыли в поселок Фряново для проверки информации о незаконном обороте наркотиков. Находившийся на месте преступления мужчина на требования полицейских провести досмотр открыл огонь, после чего скрылся. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, а второго госпитализировали.

#в стране и мире #наркотики #Ирина Волк #СК РФ #схрон оружия
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