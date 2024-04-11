Найдены оружие и мотоцикл подозреваемого в убийстве полицейского в Щелкове

Сотрудники СК РФ обнаружили тайник с оружием Василия Бурякова, подозреваемого в убийстве под Москвой полицейского.

Следователи нашли в схроне две единицы стрелкового оружия, большое количества деталей для боеприпасов, сами патроны, а также контейнеры с веществом, внешне похожим на наркотическое.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили мотоцикл, на котором злоумышленник скрылся с места преступления. Находившееся в лесу транспортное средство он замаскировал ветками.

Ранее сообщалось о задержании в Тверской области Бурякова, который подозревается в нападении на полицейских в Подмосковье. Задержанный признал свою вину, и в скором времени он будет доставлен в следственные органы для разбирательства.

Напомним, что 7 апреля 2024 года, по данным следствия, двое полицейских прибыли в поселок Фряново для проверки информации о незаконном обороте наркотиков. Находившийся на месте преступления мужчина на требования полицейских провести досмотр открыл огонь, после чего скрылся. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, а второго госпитализировали.