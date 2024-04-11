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Подозреваемый в нападении на полицейских Буряков задержан в Тверской области

Задержанный в ближайшее  время будет доставлен в следственные органы для дальнейшего  разбирательства.
Алексей Курильченко 2024-04-11 12:21:01
© Фото: Telegram, Ирина Волк © Видео: Telegram, Ирина Волк

Сотрудники МВД задержали в Тверской области Василия Бурякова, который подозревается в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель силового ведомства Ирина Волк.

Задержание провели сотрудники ГУ МВД России по Московской области при поддержке Росгвардии. На опубликованном видео допроса Буряков признал свою вину в нападении. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы для разбирательства.

Напомним, что нападение произошло 7 апреля в поселке Фряново. Полицейские проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Во время работы на правоохранителей произошло нападение с применением огнестрельного оружия. Один из полицейских скончался от огнестрельных ранений.

 

#в стране и мире #Тверская область #МВД РФ #полиция #Задержание
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