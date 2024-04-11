«Буки» прикрыли наши войска на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» на Южно-Донецком направлении. Системы ПВО, которые отличаются мобильностью и маневренностью, успешно поражают вражеские цели, прикрывая наши войска от атаки с воздуха.

Комплекс находит цели как при помощи собственной РЛС, так и в составе дивизиона по данным средств радиолокационного обнаружения. Благодаря действиям подразделений ПВО вражеские беспилотники уничтожаются до того, как они успевают произвести разведку территории для корректировки артиллерии.

Помимо дронов, «Бук-М1» способен поражать самолеты и вертолеты противника, а также крылатые ракеты.

«Сбиваем украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты "Лелека", которые летают на достаточно больших высотах - от 1,5 до 2,5 километра», - рассказал о своей боевой работе начальник расчета ЗРК с позывным Баяра.

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО сбила более 10 беспилотников ВСУ в Херсонской области за неделю, и сопроводило сообщение кадрами боевой работы наших зенитчиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.