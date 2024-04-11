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Спасатели через окно вызволили из квартиры москвича весом 300 кг

Специалистам пришлось резать решетку на окнах.
Глеб Владовский 2024-04-11 14:03:55
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники МЧС успешно вытащили 300-килограммового мужчину из окна его квартиры в Москве.

Сообщается, что 54-летний москвич почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи. Однако сложности у восьмерых врачей начались уже при попытке вынести его из дома, поскольку мужчина не мог пролезть через дверь. В связи с этим были подключены спасатели.

Сообщается, что для операции по вызволению пациента из квартиры специалистам пришлось вырезать решетки на окнах, чтобы мужчина смог пролезть.

Пациента, который не покидал свою квартиру 10 лет, успешно вытащили через несколько часов.

#МЧС РФ #врачи #спасатели #наш эксклюзив
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