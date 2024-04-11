МИД РФ объявил сотрудника посольства Австрии persona non grata

В МИД России в четверг 11 апреля вызвали посла Австрии Вернера Альмхофера, которому заявили решительный протест, вручив ноту. Такая реакция российской стороны, отметили в министерстве, вызвана объявлением персоной нон-грата двух сотрудников посольства России в Австрии.

В МИД такой шаг назвали необоснованным и недружественным, и отметили, что он усугубляет и без того непростые австрийско-российские отношения. Об вызове посла Австрии внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.

«Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии», - гласит опубликованная информация.

Также сообщается, что в ответ Москва объявила persona non grata сотрудника австрийского посольства в Москве, который должен покинуть территорию России до конца дня 18 апреля. В МИД подчеркнули, что ответные меры на этом не исчерпаны.

Тринадцатого марта сообщалось о высылке из страны двух дипломатов российского посольства. В качестве причины указывалась их «несовместимость с дипломатическим статусом».