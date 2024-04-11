МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ объявил сотрудника посольства Австрии persona non grata

Австрийский посол Альмхофер получил ноту с предписанием одному из сотрудников посольства покинуть территорию России в качестве ответной меры на действия Вены.
Марина Крижановская 2024-04-11 13:43:26
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

В МИД России в четверг 11 апреля вызвали посла Австрии Вернера Альмхофера, которому заявили решительный протест, вручив ноту. Такая реакция российской стороны, отметили в министерстве, вызвана объявлением персоной нон-грата двух сотрудников посольства России в Австрии.

В МИД такой шаг назвали необоснованным и недружественным, и отметили, что он усугубляет и без того непростые австрийско-российские отношения. Об вызове посла Австрии внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.

«Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии», - гласит опубликованная информация.

Также сообщается, что в ответ Москва объявила persona non grata сотрудника австрийского посольства в Москве, который должен покинуть территорию России до конца дня 18 апреля. В МИД подчеркнули, что ответные меры на этом не исчерпаны.

Тринадцатого марта сообщалось о высылке из страны двух дипломатов российского посольства. В качестве причины указывалась их «несовместимость с дипломатическим статусом».

#в стране и мире #МИД РФ #протест #ответные меры #высылка дипломатов #нота #Вернер Альмхофер #посол австрии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717