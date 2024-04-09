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США ожидают ответной атаки Ирана на Израиль после обстрела в Дамаске

Иран обещал ответить на обстрел консульства в Дамаске, но не предупреждал о его деталях.
Мария Зайцева 2024-04-09 05:07:51
© Фото: Ammar Safarjalani XinHua Globallookpress

Разведка США выразила предположение, что Иран не будет наносить прямой удар по Израилю в качестве ответа на обстрел консульства Ирана в Сирии, а воспользуется помощью посредников в регионе. Об этом сообщает канал CNN с ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников канала, Иран боится обострения боевых действий и не желает предоставлять возможность прямого нападения от США или их союзников. И по этой же причине Тегеран не будет атаковать войска США или другие объекты в регионе. При этом, по мнению источников, Иран не полностью контролирует прокси-силы и полное исключение возможности нападения на американские объекты невозможно.

Собеседники CNN рассказали, что по оценкам американской разведки, Иран обратился к нескольким группировкам, выполняющим роль прокси, для одновременной крупномасштабной атаки на Израиль при помощи БПЛА и ракет. Есть вероятность, что нападение произойдет на этой неделе. При этом, пока непонятно, будет ли Иран ждать окончания священного месяца Рамадана.

Источники заявляют, что Тегеран ждет подходящего момента и уже все подготовил.

Ранее стало известно, что во время обстрела консульства Ирана в Дамаске погибло 11 человек, из них было семь иранских военных советников.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #американская разведка
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