США ожидают ответной атаки Ирана на Израиль после обстрела в Дамаске

Разведка США выразила предположение, что Иран не будет наносить прямой удар по Израилю в качестве ответа на обстрел консульства Ирана в Сирии, а воспользуется помощью посредников в регионе. Об этом сообщает канал CNN с ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников канала, Иран боится обострения боевых действий и не желает предоставлять возможность прямого нападения от США или их союзников. И по этой же причине Тегеран не будет атаковать войска США или другие объекты в регионе. При этом, по мнению источников, Иран не полностью контролирует прокси-силы и полное исключение возможности нападения на американские объекты невозможно.

Собеседники CNN рассказали, что по оценкам американской разведки, Иран обратился к нескольким группировкам, выполняющим роль прокси, для одновременной крупномасштабной атаки на Израиль при помощи БПЛА и ракет. Есть вероятность, что нападение произойдет на этой неделе. При этом, пока непонятно, будет ли Иран ждать окончания священного месяца Рамадана.

Источники заявляют, что Тегеран ждет подходящего момента и уже все подготовил.

Ранее стало известно, что во время обстрела консульства Ирана в Дамаске погибло 11 человек, из них было семь иранских военных советников.