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Военно-морские учения НАТО Sea Shield 2024 начались в Румынии

В маневрах принимают участие еще 12 стран-членов блока.
Глеб Владовский 2024-04-08 14:32:39
© Фото: Lt.j.g. Kathleen Barrios, Keystone Press Agency, Globallookpress

Военно-морские учения НАТО Sea Shield 2024 стартовали на территории Румынии. Церемония открытия состоялась в порту города Констанца.

В маневрах задействованы более 2 200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 13 стран-членов Североатлантического альянса, а именно - Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Молдовы, Королевства Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США и Румынии, передает RT.

По словам начальника штаба ВМС Румынии вице-адмирала Михая Панаита, военнослужащие планируют отрабатывать ведение боевых действий против подводных лодок, а также оборонительные действия против авиации в Черном море и в речной зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в интервью изданию Foreign Policy заявил, что НАТО, несмотря на свое расширение, не сможет противостоять России в Арктике.

#в стране и мире #НАТО #Румыния #Учения НАТО
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