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Облако пепла накрыло Северо-Курильск после извержения вулкана Эбеко

В МЧС сообщили об отсутствии опасности для местных жителей.
Никита Черненко 2024-03-12 10:39:01
© Фото: IViS_DVO_RAN, telegram

Жители Северо-Курильска стали свидетелями пеплопада после извержения вулкана Эбеко, находящегося на острове Парамушир. Высота пепельного облака составила 3,5 километра.

Как сообщили в МЧС, дальность распространения шлейфа составила около пяти километров. В ведомстве заявили об отсутствии опасности для жизни местных жителей, запах сероводорода также не ощущался.

В последний раз извержение вулкана на Дальнем Востоке происходило 31 декабря 2023 года. Тогда действующий стратовулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла высотой в шесть километров, шлейф пепла от извержения растянулся на 110 километров.

#столб пепла #Извержение вулкана #северо-курильск #пеплопад #вулкан Эбеко
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