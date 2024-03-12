Облако пепла накрыло Северо-Курильск после извержения вулкана Эбеко

Жители Северо-Курильска стали свидетелями пеплопада после извержения вулкана Эбеко, находящегося на острове Парамушир. Высота пепельного облака составила 3,5 километра.

Как сообщили в МЧС, дальность распространения шлейфа составила около пяти километров. В ведомстве заявили об отсутствии опасности для жизни местных жителей, запах сероводорода также не ощущался.

В последний раз извержение вулкана на Дальнем Востоке происходило 31 декабря 2023 года. Тогда действующий стратовулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла высотой в шесть километров, шлейф пепла от извержения растянулся на 110 километров.