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Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами

Спортсмен превзошел Майка Гартнера, у которого было 17 таких сезонов.
Мария Зайцева 2024-04-10 05:02:12
© Фото: capitals Instagram.com Globallookpress

Хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге, забросив 30 голов в 18 сезонах.

За восемь секунд до конца второго периода хоккеист забил 30-ю шайбу за текущий сезон. Этим он превзошел спортсмена Майка Гартнера, рекорд которого составил 17 сезонов.

Рекорд был побит на регулярном матче НХЛ «Детройт» против «Вашингтона». За всю карьеру Овечкин забил 852 гола.

Ранее капитал «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы.

#Хоккей #рекорд #Александр Овечкин #голы
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