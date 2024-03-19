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Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» дважды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Максим Крюков 2024-03-19 10:37:01
© Фото: Chris Williams, Icon Sportswire, Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

Во втором периоде капитан «столичных» дважды реализовал большинство. В первом случае «Ови» ассистировали Макс Пасиоретти и Том Уилсон, во втором - Джон Карлсон и Дилан Строум. Встреча закончилась со счетом 2:5.

Таким образом, россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ до 51 шайбы. Кроме того, Овечкин в 19-м сезоне подряд достигает отметки в 20 заброшенных шайб. По данному показателю его опережает только канадец Горди Хоу (22 сезона подряд).

«Вашингтон» поднялся на 8-е место в Восточной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах, «Калгари» идет 11-м в Западной конференции с 71 баллом после 68 игр.

#Спорт #Хоккей #НХЛ #рекорд #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Уэйн Гретцки
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