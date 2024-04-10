Президент Болгарии Румен Радев был вынужден прозападными политическими силами страны снабжать оружием Украину, заявил РИА Новости председатель совета депутатов Голопристанского муниципального района Херсонской области и член болгарской общины Геннадий Недялков.

По его словам, это финансирование является подкупом разных политических сил, вынудивших эту поставку. Он дополнил, что в самом начале Радев был против, и, вероятно, остается против до сих пор.

Недляков рассказал, что община болгар в Херсонской области отправила обращение болгарским политическим партиям с предложением отказаться от следующих поставок оружия.

«Они присылают оружие убивать своих же земляков», - высказался председатель.

В конце февраля Болгария заявила о задержке поставок бронетранспортеров в Киев и обратилась к НАТО за финансовой помощью для транспортировки.