Гагаузия обратится к РФ и другим странам, если Кишинев введет войска

Если Молдавия введет войска на территорию Гагаузской автономии после объявления о ее независимости, власти региона обратятся за помощью к другим странам, в том числе к России. Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», - передает ее слова РИА Новости.

Ранее Гуцул заявляла, что Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если Кишинев объединится с Румынией.

Недавно из-за протестов жителей Гагаузии кортежу президента Молдавии Майи Санду пришлось съехать с трассы и ехать по проселочным дорогам. Санду после прокомментировала произошедшее, заявив, что протестующим заплатили и что они высказывали мнение «преступной группы».