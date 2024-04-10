Военные инженеры выдали более 20 тысяч литров воды жителям Оренбуржья

Военнослужащие сводного инженерного подразделения Ясненского ракетного соединения доставили и раздали питьевую воду жителям труднодоступных районов Оренбургской области, оказавшимся в изоляции из-за паводка.

Всего с начала работ по ликвидации последствий бедствия военные инженеры раздали более 20 тысяч литров воды. Для ее доставки задействовали плавающие транспортеры, моторные лодки и крупногабаритная техника повышенной проходимости, а также автоцистерны АЦ-10.

В оказании гуманитарной помощи приняли участие более сотни военнослужащих, задействованы 18 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. За последние сутки инженеры РВСН доставили более 20 тонн гуманитарного груза и эвакуировали около 100 человек.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в районе Орска вырос на 11 см за два часа. Жителям районов с угрозой затопления сообщили о необходимости эвакуироваться. Затопленные территории посетил глава Оренбурга.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.