Движение после обрушения моста под Смоленском полностью восстановлено

В 00:32 по московскому времени полностью восстановили движение поездов по пути от Семлево до Вязьмы в Смоленской области, которое было приостановлено после обрушения Панинского моста. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Московской железной дороги.

Сообщается, что для устранения последствий падения обломков путепровода потребовалась помощь четырех восстановительных поездов, 20 машин тяжелой техники и более 300 работников железной дороги.

В сумме пришлось убрать 450 тонн фрагментов железобетона от разрушенного моста. Устройство земляного полотна, системы связи и контактной сети были заново проведены, железнодорожные пути повторно уложены.

8 апреля Панинский мост обрушился, в результате чего погибла одна женщина. Обрушение приостановило движение поездов по направлению Москва-Минск.