Украинские атаки беспилотников на Запорожскую АЭС представляют угрозу для безопасности всей Европы, об этом заявил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз. Удары по крупнейшему ядерному объекту в Европе могут иметь серьезные последствия.

«Несмотря на то, что Запорожская АЭС находится сейчас в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но в целом Европе», - сообщил Сеновоз.

ВСУ атаковали здание учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС 9 апреля. Украинский снаряд пробил дыру в крыше бетонного корпуса полномасштабного симулятора, в котором находится реакторный зал. Регулярные атаки украинскими военными на ЗАЭС повышают риск ядерной аварии.