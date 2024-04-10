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В Энергодаре заявили об опасности Европы из-за атак ВСУ на ЗАЭС

Мэр Энергодара сообщил, что атаки беспилотников Украины на Запорожскую АЭС могут иметь серьезные последствия для всей Европы.
Услада Дубинина 2024-04-10 20:30:45
© Фото: Russian Look Globallookress

Украинские атаки беспилотников на Запорожскую АЭС представляют угрозу для безопасности всей Европы, об этом заявил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз. Удары по крупнейшему ядерному объекту в Европе могут иметь серьезные последствия.

«Несмотря на то, что Запорожская АЭС находится сейчас в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но в целом Европе», - сообщил Сеновоз.

ВСУ атаковали здание учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС 9 апреля. Украинский снаряд пробил дыру в крыше бетонного корпуса полномасштабного симулятора, в котором находится реакторный зал. Регулярные атаки украинскими военными на ЗАЭС повышают риск ядерной аварии.

#беспилотник #дроны #энергодар #атаки #Запорожская АЭС #заэс
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