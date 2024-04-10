Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался присутствовать на суде

Обвиняемый по делу о совершении теракта в «Крокус Сити Холл» Диловар Исломов отказался принимать участие в судебном заседании, на котором рассмотрят его апелляционную жалобу на арест. Рассмотрение апелляции пройдет в среду.

«Исломов Диловар отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу», - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Правоохранительные органы утверждают, что Исломов был последним владельцем автомобиля марки Renault Symbol, на котором нападавшие подъехали к «Крокус Сити Холлу» 22 марта. Также спецслужбы сообщили, что обвиняемый Диловар, его брат Аминчон и отец Исроил знали о намерениях совершить теракт. По словам адвоката Диловара Исломова, обвиняемый вину не признает.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта во время концерта группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу, а после подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, шестеро из которых дети. Всего пострадали 695 человек.