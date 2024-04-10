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Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался присутствовать на суде

Диловар Исломов отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест.
Услада Дубинина 2024-04-10 19:30:47
© Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости

Обвиняемый по делу о совершении теракта в «Крокус Сити Холл» Диловар Исломов отказался принимать участие в судебном заседании, на котором рассмотрят его апелляционную жалобу на арест. Рассмотрение апелляции пройдет в среду.

«Исломов Диловар отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу», - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Правоохранительные органы утверждают, что Исломов был последним владельцем автомобиля марки Renault Symbol, на котором нападавшие подъехали к «Крокус Сити Холлу» 22 марта. Также спецслужбы сообщили, что обвиняемый Диловар, его брат Аминчон и отец Исроил знали о намерениях совершить теракт. По словам адвоката Диловара Исломова, обвиняемый вину не признает.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта во время концерта группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу, а после подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, шестеро из которых дети. Всего пострадали 695 человек.

#Теракт #суд #аппеляция #Крокус сити холл #крокус
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