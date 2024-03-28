ТАСС: Касимов и Исломовы знали о планах устроить теракт в «Крокусе»

Арестованные фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обвиняются в пособничестве террористам, поскольку они знали об их намерениях устроить теракт в Подмосковье.

Агентство ТАСС сообщает, ссылаясь на правоохранительные органы, что продавшие автомобиль Renault террористам Исломов и два его сына Диловар и Аминчон, а также сдавший злоумышленникам квартиру Алишер Касимов знали о намерениях Файзова, Фаридуни, Мирзоева и Рачабализоды совершить теракт. Также они были осведомлены о его подготовке и способствовали им в злодеянии.

«Дело же не в том, что они что-то продали», - отметил собеседник агентства.

В правоохранительных органах также подтвердили, что автомобиль Renault, на котором передвигались террористы, был продан за 250 тысяч рублей.

Ранее четверых боевиков, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», внесли в список террористов и экстремистов. Перечень опубликован на сайте Росфинмониторинга.