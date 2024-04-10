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Юрист Ярмуш назвала случай Фридмана началом процесса отмены санкций ЕС

По словам правозащитника, действия бизнесмена показали, что россияне могут через суд снять с себя ограничения ЕС аналогичным способом.
Алексей Курильченко 2024-04-10 17:35:34
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Отмена персональных санкций ЕС в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена дает шанс другим россиянам законно снять с себя ограничения. Об этом заявила адвокат по международному праву Мария Ярмуш. Она отметила, что предпринимателям удалось доказать в суде, что решение о санкциях не было оправданным - тем же способом могут воспользоваться и другие.

«Чем важен этот судебный вердикт? Тем, что следующие по санкционному списку могут точно так же указывать на те же основания. Я вижу, что есть очень хорошая перспектива отменить персональные санкции, которые изначально РФ считала незаконными, необоснованными и противоречащими всем нормам международного права. Это путь к тому, чтобы обжаловать эти санкции с определенным успехом», - рассказала Ярмуш в интервью Радио Sputnik.

По словам правозащитника, Совет ЕС, скорее всего, подаст апелляционную жалобу. Однако опротестовать решение будет сложно, так как все доводы уже были озвучены в суде первой инстанции.

Напомним, что 10 апреля суд Европейского союза отменил персональные санкции в отношении бизнесменов из РФ Петра Авена и Михаила Фридмана. Совет ЕС не смог доказать их причастность к поддержке российского президента Владимира Путина или оказанию поддержки лицам, якобы ответственным за дестабилизацию Украины.

#в стране и мире #санкции #адвокат #михаил фридман #Петр Авен
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