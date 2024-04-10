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Европейский суд отменил санкции в отношении Михаила Фридмана

Ограничения также были отменены и в адрес Петра Авена.
Глеб Владовский 2024-04-10 10:55:31
© Фото: Violetta Kuhn, dpa, Globallookpress

Суд Европейского союза отменил персональные санкции в отношении бизнесменов из РФ Петра Авена и Михаила Фридмана. Соответствующий документ опубликован на официальном портале учреждения.

«Суд общей юрисдикции удовлетворяет ходатайства Петра Авена и Михаила Фридмана и отменяет как первоначальные акты, так и акты о сохранении перечней ограничительных мер на период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года», - говорится в решении.

В заявлении также говорится, что Совет ЕС не предъявил каких-либо доказательств их причастности к поддержке российского президента Владимира Путина или оказанию поддержки лицам, якобы ответственным за дестабилизацию Украины.

Суд также постановил оплатить собственные издержки и расходы Фридмана и Авена, связанные с рассмотрением дела.

#в стране и мире #ЕС #отмена #михаил фридман #санкции ЕС
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