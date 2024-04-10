В Чехове объявили план «Сирена» из-за пособника боевиков из «Крокуса»

В городском округе Чехов спецслужбы проводят спецмероприятия, которые связаны с розыском пособника подозреваемых, совершивших террористический акт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава городского округа Михаил Собакин.

«Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план "Сирена"», - написал в своем Telegram-канале глава Чехова.

Он отметил, что в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Собакин сообщил жителям, что держит данную ситуацию на личном контроле и будет информировать об оперативных мероприятиях.

Ранее Росфинмониторинг внес семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в список экстремистов и террористов. В список попали шестеро граждан Таджикистана и один гражданин Кыргызской Республики.