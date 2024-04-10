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В Чехове объявили план «Сирена» из-за пособника боевиков из «Крокуса»

Спецслужбы в городском округе Чехов проводят спецмероприятия, связанные с розыском пособника подозреваемых, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле».
Игнат Далакян 2024-04-10 16:48:45
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

В городском округе Чехов спецслужбы проводят спецмероприятия, которые связаны с розыском пособника подозреваемых, совершивших террористический акт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава городского округа Михаил Собакин.

«Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план "Сирена"», - написал в своем Telegram-канале глава Чехова.

Он отметил, что в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Собакин сообщил жителям, что держит данную ситуацию на личном контроле и будет информировать об оперативных мероприятиях.

Ранее Росфинмониторинг внес семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в список экстремистов и террористов. В список попали шестеро граждан Таджикистана и один гражданин Кыргызской Республики.

#террористы #чехов #пособники #Михаил Собакин #спецмероприятия
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