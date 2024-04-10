РФ ввела санкции против представителей госорганов и IT-сектора Британии

Российская Федерация ввела персональные санкции в отношении 22 представителей государственных органов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса», - говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел России отметили, что в рамках антироссийского курса Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране «стратегического поражения на поле боя», активно вводит антироссийские санкции и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию.

В ответ на эти враждебные действия со стороны Великобритании ряд представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании были внесены в российский «стоп-лист», указали в МИД России.

«В список также вошли лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом», - заявили в МИД РФ.

Ведомство также сообщает, что британская IT-компания Micro Focus предоставляет Киеву услуги, необходимые для сбора данных для нанесения ударов по войскам и инфраструктуре Российской Федерации.

Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве рассказали, что власти Великобритании стремятся задушить экономику России и наносят болезненные удары и по благополучию третьих стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что западные страны прекратят вводить санкции против РФ, когда она отдаст все свои ресурсы. Дипломат подчеркнула, что Российская Федерация ищет ответ на недружественные шаги Запада, чтобы «себя защищать и ограждать».