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Попавший под обстрел ВСУ журналист заявил, что враг точно их видел

Оператор Денис Шум пострадал от одного из украинских осколков. Медики, осмотрев раненого, постановили отправить его в госпиталь.
Тимур Шерзад 2024-04-10 16:07:26
© Фото: Вести Луганск © Видео: Вести Луганск

Журналист Артем Юндас из состава съемочной группы ВГТРК, попавшей под обстрел во время съемок на Кременском направлении, заявил, что ВСУ точно их видели, прежде чем открыть огонь.

«Они видели, у них корректировка была однозначно, "птица" была», - заявил он. 

Юндас добавил, что Денис Шум пострадал от одного из осколков где-то сантиметровой величины. Сейчас этот поражающий элемент находится в ноге выше колена. Медики первично осмотрели оператора и постановили отправить его в госпиталь. 

Сам же Артем Юндас признался, что у него гудит голова, связав это с полученной в ходе обстрела контузией. 

Также Юндас отметил, что боевики пытались довершить свое дело, добив раненых в машине эвакуации FPV-дроном, но планируемого эффекта так и не добились.

#в стране и мире #Донбасс #журналисты #СВО #Кременское направление
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