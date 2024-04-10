Попавший под обстрел ВСУ журналист заявил, что враг точно их видел

Журналист Артем Юндас из состава съемочной группы ВГТРК, попавшей под обстрел во время съемок на Кременском направлении, заявил, что ВСУ точно их видели, прежде чем открыть огонь.

«Они видели, у них корректировка была однозначно, "птица" была», - заявил он.

Юндас добавил, что Денис Шум пострадал от одного из осколков где-то сантиметровой величины. Сейчас этот поражающий элемент находится в ноге выше колена. Медики первично осмотрели оператора и постановили отправить его в госпиталь.

Сам же Артем Юндас признался, что у него гудит голова, связав это с полученной в ходе обстрела контузией.

Также Юндас отметил, что боевики пытались довершить свое дело, добив раненых в машине эвакуации FPV-дроном, но планируемого эффекта так и не добились.