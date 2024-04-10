Журналисты ВГТРК получили ранения при обстреле ВСУ под Кременной

Съемочная группа филиала ВГТРК в Луганске попала под обстрел украинских боевиков на Кременском направлении. Во время него оператор получил ранение, а корреспондент - контузию. Об этом сообщили «Вести Луганск».

«Наша съемочная группа попала под обстрел во время съемок на Кременском направлении. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент Артем Юндас получил контузию», - указало СМИ в Telegram-канале.

После этого глава луганского филиала ВГТРК сообщил, что раненого оператора Дениса Шума госпитализируют в столицу ЛНР.