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ВС РФ уничтожили базу хранения артиллерии ВСУ с 32 орудиями

Также были уничтожены два цеха сборки беспилотников и объекты подготовки и запуска безэкипажных катеров. Кроме того, удалось поразить живую силу и военную технику врага в 128 районах.
2024-04-10 14:10:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской базы хранения украинской артиллерии. 

Там находилось 32 гаубицы Д-20. База попала в список объектов, уничтоженных или пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в зоне спецоперации. 

Также были уничтожены два украинских цеха сборки БПЛА и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. 

Кроме этого, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и военной технике противника в 128 районах.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-80БВМ поддержали наступающих российских штурмовиков в районе населенного пункта Часов Яр.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #спецоперация #уничтожение #д-20 #База хранения
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