ВС РФ уничтожили базу хранения артиллерии ВСУ с 32 орудиями

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской базы хранения украинской артиллерии.

Там находилось 32 гаубицы Д-20. База попала в список объектов, уничтоженных или пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в зоне спецоперации.

Также были уничтожены два украинских цеха сборки БПЛА и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.

Кроме этого, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и военной технике противника в 128 районах.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-80БВМ поддержали наступающих российских штурмовиков в районе населенного пункта Часов Яр.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.