ВС РФ уничтожили базу хранения артиллерии ВСУ с 32 орудиями

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской базы хранения украинской артиллерии.
Там находилось 32 гаубицы Д-20. База попала в список объектов, уничтоженных или пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в зоне спецоперации.
Также были уничтожены два украинских цеха сборки БПЛА и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.
Кроме этого, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и военной технике противника в 128 районах.
Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-80БВМ поддержали наступающих российских штурмовиков в районе населенного пункта Часов Яр.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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