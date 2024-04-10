Экипажи Т-80БВМ поддержали штурмовиков в районе Часова Яра

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Юг» поддержали штурмовые подразделения, уничтожив позиции киевских формирований на Артемовском направлении. Кадрами боевой работы танкистов поделилось Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что подразделения занимают более выгодные рубежи и наносят огневое поражение противнику, а также оказывают огневую поддержку штурмовикам в районе населенного пункта Часов Яр.

Танкисты разгромили артиллерийские расчеты ВСУ, укрепления и склад с боеприпасами, что позволило штурмовикам захватить вражеские позиции. С помощью БПЛА вскрывается расположение противника и корректируется огонь, а камеры беспилотников фиксируют результаты попаданий. На записи, предоставленной Министерством обороны РФ, видно, как танкисты разбивают вражеские укрепления. Поняв, что сопротивляться бесполезно, противник поднимает белый флаг.

Т-80БВМ - современный российский основной боевой танк, является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ составляет три человека. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.