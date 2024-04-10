В ЦБ РФ заявили о сотнях кредитных каникул пострадавшим от паводков

Российские банки оформили сотни кредитных каникул для жителей пострадавших от паводков регионов. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день уже более 200 кредитных каникул банки успели оформить. Мы рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок», - подчеркнула председатель.

Набиуллина заключила, что ЦБ будет внимательно следить за ситуацией и контролировать ее.

Напомним, что в результате наводнения в Оренбургской области свыше 6 000 человек покинули свои дома. В одном только Орске из-за стихийного бедствия подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов с приусадебными участками.