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Огнеметчики уничтожили опорники врага на Купянском направлении

От термобарических боеприпасов не спасают укрепления, поэтому огнеметчиков используют для боев за опорные пункты.
2024-04-10 11:56:28
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Российские огнеметчики из состава 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинские замаскированные укрепленные опорные пункты на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что взвод легких огнеметчиков получил задачу атаковать замаскированные укрепленные опорные пункты врага в лесополосе, расчистив, тем самым, путь для продвижения российской бронетехники.

Огнеметный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара и выдвинулся на позицию для стрельбы, которая находилась за сотни метров от противника, после чего бойцы сожгли украинских боевиков - от попадания термобарических боеприпасов не спасают блиндажи и окопы. 

Также российское оборонное ведомство показало видео, на котором продемонстрирована боевая работа бойцов, снабженных ручными пехотными огнеметами. 

Ранее бойцы ЦВО раскрыли новые подробности освобождения Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #огнеметы #уничтожение #СВО #Купянское направление
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