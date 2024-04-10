В Метеобюро Москвы объяснили причину густого утреннего тумана

В Метеобюро Москвы объяснили причину плотного утреннего тумана, окутавшего Москву. В разговоре со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова опровергла версию о радиационном тумане.

«За счет чего у нас сформировался туман? За счет того, что у нас прошли дожди, как говорится, почва была насыщена влагой. В начале происходило испарение этой влаги, а потом, когда к утру температура понизилась, то есть достигла уровня конденсата, произошла конденсация. Поэтому это туман такого смешанного типа», - пояснила метеоролог.

Позднякова рассказала, при каких условиях происходит радиационный туман. Это возможно при длительной ясной погоде в условиях антициклона. Тогда температура также понижается, но влаги не бывает.

«Уже происходит конденсация той влаги, которая изначально была в этой воздушной массе и днем. Вот это вот в чистом виде радиационные туманы - при условиях антициклона и ясного неба. У нас такого не происходило», - сообщила она.

Главный специалист Метеобюро Москвы посоветовала воспользоваться установившейся теплой и солнечной погодой, «экстремальным теплом» - ожидается повышение температуры до 20-22 градусов, - и предупредила, что это будет последний такой комфортный день.

В ближайшие дни ожидается более облачная погода с осадками, включая выходные. Ночи станут заметно прохладнее. Так, завтрашней ночью ожидается 10-12 градусов, днем - порядка 16-18 градусов. В ночь на субботу, 13 апреля, ожидается 5-7 градусов тепла, в дневное время - 13-15 градусов.

Накануне на месяц раньше положенного срока в Москву пришла первая весенняя гроза. Согласно комментарию метеоролога Романа Вильфанда «Звезде», это связано с идущим теплым и насыщенным влагой воздухом с Атлантики.