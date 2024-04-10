Боевики ВСУ в Авдеевке обстреливали раненых во время эвакуации

Командир взвода с позывным Кузбасс рассказал «Звезде» о том, как украинские боевики обстреливали раненых во время боевых действий в Авдеевке.

По его словам, в ходе эвакуации раненых в небе находилось огромное количество вражеских беспилотников, готовых в любой момент нанести удар по группе.

«Когда у нас первую группу "затрехсотило", был сброс "птички". Опять же миномет пришел. И у нас вся группа почти сразу - "триста". Над нами висело много дронов, они сопровождали нас. "Птичка" над тобой, ты несешь раненого и понимаешь, что в любой момент она может сбросить что-то», - рассказал Кузбасс.

Военнослужащий также сообщил, что среди пострадавших в эвакуационных группах находились и мирные жители.

Ранее российские бойцы поделились новыми подробностями о том, как проходили бои за Авдеевку.