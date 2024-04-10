МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики ВСУ в Авдеевке обстреливали раненых во время эвакуации

По словам российского бойца, прилет мог случиться в любой момент из-за висевших над ними дронов.
Глеб Владовский 2024-04-10 11:05:09
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир взвода с позывным Кузбасс рассказал «Звезде» о том, как украинские боевики обстреливали раненых во время боевых действий в Авдеевке.

По его словам, в ходе эвакуации раненых в небе находилось огромное количество вражеских беспилотников, готовых в любой момент нанести удар по группе.

«Когда у нас первую группу "затрехсотило", был сброс "птички". Опять же миномет пришел. И у нас вся группа почти сразу - "триста". Над нами висело много дронов, они сопровождали нас. "Птичка" над тобой, ты несешь раненого и понимаешь, что в любой момент она может сбросить что-то», - рассказал Кузбасс.

Военнослужащий также сообщил, что среди пострадавших в эвакуационных группах находились и мирные жители.

Ранее российские бойцы поделились новыми подробностями о том, как проходили бои за Авдеевку.

#ВС РФ #ВСУ #эвакуация #наш эксклюзив #обстрел раненых
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717