Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт украинских боевиков

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по украинскому опорному пункту на Северодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами, летчики били по заранее заданным координатам.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром.

«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. Передовой авианаводчик подтвердил попадание», - резюмировал летчик Су-25 Александр.

В российским оборонном ведомстве добавили, что инженерно-технический состав обслужил самолеты и подготовил их к повторному боевому вылету.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 сровняли с землей командный пункт врага в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.