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Несущие конструкции поликлиники в Курске не повреждены после падения БПЛА

Медучреждение не будет принимать пациентов в субботу 9 марта, говорится в сообщении комитета здравоохранения Курской области.
Владимир Рубанов 2024-03-09 09:05:01
© Фото: gubernator_46, Telegram © Видео: gubernator_46, Telegram

Несущие конструкции не повреждены в курской поликлинике №6 после падения на кровлю сбитого украинского беспилотника, сообщил глава региона Роман Стровойт.

«Идет комиссионное обследование здания. К счастью, все остались живы. Убедился лично, что несущие конструкции не повреждены. Специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура», - сообщил губернатор.

Старовойт поблагодарил медиков, которые проводили эвакуация пациентов из соседней больницы. Ранее он сообщал, что из-за угрозы взрыва пациентов расположенной в соседнем здании реанимации перевезли в другие больницы. Персонал и других больных стационара эвакуировали в безопасное место.

Поликлиника №6 не будет принимать пациентов в субботу 9 марта, говорится в сообщении комитета здравоохранения Курской области. При этом можно вызвать врача на дом.

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