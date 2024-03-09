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Губернатор Старовойт: обломки БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске

Никто не пострадал. Пациентов соседней реанимации эвакуировали.
Владимир Рубанов 2024-03-09 06:06:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу 6-й поликлиники в Курске на улице Союзной, сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, никто не пострадал, но повреждены 22 квадратных метра кровли. В здании по соседству находится стационар, там расположена реанимация. Пациентов оттуда перевезли из-за угрозы взрыва в другие городские больницы машинами скорой помощи и санавиацией. Персонал и других пациентов эвакуировали в безопасное место.

Сейчас на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, добавил губернатор.

#беспилотник #бпла #Курская область #атака #эвакуация #поликлиника #роман старовойт
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