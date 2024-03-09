В МИД назвали снос памятника в Канаде шагом к ликвидации наследия нацистов

В МИД РФ назвали снос памятника эсэсовцам в Канаде первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране. Памятник добровольческой украинской дивизии CC «Галиция» («Галичина») снесли на кладбище в городе Оквилл, вблизи Торонто.

Ликвидация других монументов нацистским пособникам, в том числе из ОУН-УПА* (признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) послужит лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины, говорится в заявлении министерства.

Украинская дивизия CC «Галиция» («Галичина») участвовала в карательных операциях против партизан и мирного населения и была разбита под Бродами в 1944 году в бою против Красной армии. Памятный знак участникам боев под Бродами 1944 года находился на украинском кладбище в Оквилле с 1988 года.

Памятник неоднократно портили, его требовали убрать активисты, а мэр города Роб Бертон говорил, что ему «противно» осознавать, что такой памятник есть в его городе, но снести его не позволяют законы провинции.

В сентябре 2023 года газета The Toronto Star называла монумент «позором и пощечиной канадским евреям» и «плевком на могилу каждого канадского ветерана».

Между тем, в департаменте по коммуникациям администрации города Оквилл ТАСС заявили, что не имеют отношения к сносу монумента, потому что он находился на частном кладбище.

* (организации признаны в России экстремистскими и запрещены).