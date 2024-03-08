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Памятник бойцам украинской дивизии СС «Галичина» демонтировали в Канаде

Призывы к сносу памятника активизировались на фоне сентябрьского канадского скандала с приглашением в парламент страны нациста Ярослава Гунько.
Елизавета Кондрикова 2024-03-08 17:21:01
© Фото: Lvivske, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

В канадском городе Оквилл произвели демонтаж памятника бойцам украинской дивизии СС «Галичина», который с 1988 года находился на мемориальном кладбище. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». 

Уточняется, что монумент был возведен в честь бойцов, участвовавших в военных столкновениях под Бродами в 1944 году. На памятнике выбита подпись «Погибшим за свободу Украины».

По данным издания, против нахождения памятника в том числе выступал мэр города Оквилл Роб Бертон, которому было противно от того, что подобный памятник есть в городе.

Ранее уже звучали призывы убрать с территории кладбища памятник, однако снос произошел только сейчас на фоне скандала с громкими аплодисментами в честь эсэсовца 98-летного Ярослава Гунько.  

Напомним, в сентябре прошлого года Гунько был приглашен в парламент Канады, где его бурными овациями встретили канадские власти, Владимир Зеленский и иностранные высокопоставленные гости. О прошлом нациста не было известно ни офису премьер-министра, ни украинской делегации.

Президент России Владимир Путин назвал депутата, пригласившего Гунько, «идиотом или негодяем».

#Украина #скандал #Канада #дивизия СС «Галичина» #Ярослав Гунько
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